46 стран-членов ЮНЕСКО объявили россии бойкот

18:09 08 апреля Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.



Следующее заседание было запланировано в русской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине. 46 стран-участниц ЮНЕСКО отказались участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет Российская Федерация.Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.Следующее заседание было запланировано в русской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

«Цивилизованный мир, понимающий ценность культурной идентичности для страны, солидарен с Украиной. ЮНЕСКО обязаны не допустить председательство Россией 45-й сессией Комитета Всемирного наследия, а также перенести проведение ее из Казани. Российская Федерация, которая наносит удары по нашим церквям, музеям, памятникам, театрам, при любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заботиться о культуре. В то же время мы радостно организуем проведение комитета во Львове”, — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО исключить РФ из рядов организации из-за систематического нарушения с 2014 года международного гуманитарного права и международных конвенций.



Страны – члены ЮНЕСКО, отказавшие участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет РФ: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румуния, Республика Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.