46 стран-членов ЮНЕСКО объявили россии бойкот

46 стран-участниц ЮНЕСКО отказались участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет Российская Федерация.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.
Следующее заседание было запланировано в русской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.
Следующее заседание было запланировано в русской Казани. Стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО исключить РФ из рядов организации из-за систематического нарушения с 2014 года международного гуманитарного права и международных конвенций.
Страны – члены ЮНЕСКО, отказавшие участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет РФ: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румуния, Республика Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.
Страны – члены ЮНЕСКО, отказавшие участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет РФ: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Румуния, Республика Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.
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