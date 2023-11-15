437 населенных пунктов остаются без света - Укрэнерго

12:36 15 ноября Киев, Украина

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 437 населенных пунктов . Дождь и ветер частично обесточили 11 населенных пунктов. Во вторник, 14 ноября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в понедельник, 13 ноября. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений.

Об этом утром 15 ноября сообщили в "Укрэнерго"

"Вчера, 14 ноября, среднесуточная температура держалась на том же уровне, что и в понедельник 13 ноября (6,1°C). Несмотря на стабильную температуру, вечерний максимум потребления электроэнергии продолжает расти и вчера был на 1,4 % выше, чем в понедельник 13 ноября", — отметили в “Укрэнерго”.

При этом сообщается, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.

"Если у вас отсутствует электроэнергия – причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", – объяснили в компании.

Из-за последствий непогоды частично обесточены 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Киевской областях. Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов.

Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.



По техническим причинам обесточены потребители в Сумской области.



Экспорт осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 1422 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 263 МВт. Импорт электроэнергии 15 ноября осуществляется в основном в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3896 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 556 МВт.