437 населенных пунктов остаются без света - Укрэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 437 населенных пунктов. Дождь и ветер частично обесточили 11 населенных пунктов. Во вторник, 14 ноября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в понедельник, 13 ноября. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений.
Об этом утром 15 ноября сообщили в "Укрэнерго".
При этом сообщается, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.
Из-за последствий непогоды частично обесточены 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Киевской областях. Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов.
Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
По техническим причинам обесточены потребители в Сумской области.
Экспорт осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 1422 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 263 МВт. Импорт электроэнергии 15 ноября осуществляется в основном в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3896 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 556 МВт.
По техническим причинам обесточены потребители в Сумской области.
Экспорт осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) общим объемом 1422 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 263 МВт. Импорт электроэнергии 15 ноября осуществляется в основном в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 3896 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 556 МВт.
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