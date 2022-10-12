422 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

09:42 11 октября Киев, Украина

По состоянию на утро 11 октября более 1227 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 422 ребенка погибли и более 805 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, добавили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 407, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 76, Черниговской - 68, Луганской - 64, Запорожской - 68, Херсонской - 57, Днепропетровской - 30.



10 октября в результате обстрела оккупантами г. Славянска Донецкой области травмирован 12-летний мальчик.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.