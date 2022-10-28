404 тысячи украинцев получили статус безработных из-за войны

20:32 28 октября Киев, Украина

С начала полномасштабного военного вторжения статус безработного получил 404 тыс. граждан.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Из-за войны мы прогнозируем около 30% падения экономики, и как следствие - рост уровня безработицы. По информации службы занятости, с начала военных действий статус безработного получили 404 тысяч граждан. Сейчас 230 тысяч зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Министр отметила, что более чем вдвое уменьшилось количество вакансий на рынке труда - на сегодняшний день их всего 31 тыс., то есть на одну вакансию претендуют восемь безработных.



В министерстве напомнили, что по программе єРобота украинцы имеют возможность получить микрогранты до 250 тыс. грн на начало или расширение бизнеса, гранты до нескольких миллионов - на развитие перерабатывающих предприятий, закладки садов, теплиц, но обязательным условием предоставления грантов есть создание предпринимателями новых рабочих мест.



Среди других программ стимулирования занятости называется предоставление компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которым воспользовались уже 9 тыс. предпринимателей, привлечение безработных в Армию восстановления путем их участия в общественно полезных работах.



По словам Свириденко, центры занятости также предлагают разные программы переквалификации, позволяющие получить новую востребованную на рынке специальность. В частности, для людей старше 45 лет, ветеранов, внутренне перемещенных лиц есть возможность получить ваучер на обучение для смены специальности, стоимость которого до 10 прожиточных минимумов (на сегодня – это 26 тыс. грн).