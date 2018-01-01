3D-модель Бабьего Яра: места массовых расстрелов евреев

Благодаря исследованиям с применением технологии пространственного 3D-моделирования, удалось установить точные места массовых расстрелов в Бабьем Яру.
По заключению Международной команды исследователей Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, который находился на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 года состоялись расстрелы узников «еврейского отделения» транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – ул. Шолуденко). А вот основным местом расстрела 33771 еврея 29-30 сентября 1941 года стал большой западный отрог Бабьего Яра, а также, вероятно, расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.
В исследовании приняли участие исторический консультант Мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин (США), украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Александр Круглов, и специалисты Центра пространственных технологий, которые методом компьютерного 3D-моделирования воссоздали ландшафт Бабьего Яра по состоянию на 1940-е годы.
Выводы специалистов Мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко (1937-2017).
Одной из серьезнейших проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яру является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения.
Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.
Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943 годов, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.
Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами – деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положение солнца на небосклоне.
Благодаря комплексной работе историков и архитекторов-исследователей удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге и соседний песчаный карьер, где у евреев отбирали вещи и заставляли их раздеваться.
Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.
Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.