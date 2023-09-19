3-я ОШБр подняла флаг Украины над освобожденной Андреевкой

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над населенным пунктом Андреевка. Об этом было объявлено 18 сентября в сообщении, опубликованном на Telegram-канале 2-го механизированного батальона 3-й Отдельной Штурмовой Бригады. В сообщении также были размещены фотографии этого момента.
Вместе с тем, в бригаде отметили, что поднять украинский флаг здесь было важно, поскольку "это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ".
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