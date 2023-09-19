3-я ОШБр подняла флаг Украины над освобожденной Андреевкой

15:05 18 сентября Киев, Украина

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над населенным пунктом Андреевка. Об этом было объявлено 18 сентября в сообщении, опубликованном на Telegram-канале 2-го механизированного батальона 3-й Отдельной Штурмовой Бригады. В сообщении также были размещены фотографии этого момента.
 
"Поселок, хоть и был освобожден бойцами 3 ОШБР, но теперь он находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его", - говорится в сообщении.
 
Вместе с тем, в бригаде отметили, что поднять украинский флаг здесь было важно, поскольку "это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ".
 
"Задачу успешно выполнили бойцы 2-го механизированного батальона", - заключили в 3-й Отдельной Штурмовой Бригаде.
 