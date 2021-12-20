"30 дней благодарности": Минобороны запустило видео-челлендж ко Дню ВСУ

20:52 02 Декабрь Киев, Украина

6 декабря Вооруженным силам Украины исполняет 30 лет, в рамках празднования Дня ВСУ стартовал челлендж «30 дней благодарности».

Военные и гражданские запишут короткие видео, в которых покажут, что или кого именно защищают наши армейцы.



Начал челлендж Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный. В посте он отметил, что прежде всего

защищает украинское будущее - детей и европейский выбор Украины.

Также к челленджу присоединился директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он подчеркнул, что мирная и беззаботная жизнь в украинских городах и селах возможна только под сине-желтым флагом и с сильной армией, которая его защищает.



Чтобы приобщиться к челленджу, нужно снять короткое видео продолжительностью 5-10 секунд. В кадре должен быть военный в полный рост и он должен смотреть в камеру. Через несколько секунд после начала записи камера должна обходить стороной военного, чтобы зритель увидел за ним то, что он защищает (дети, флаг Украины, мирный город и тому подобное).



Снимать и публиковать видео можно с 1 по 30 декабря, чтобы символически поблагодарить ВСУ за защиту страны и всех нас.

Челлендж организован Вооруженными силами Украины, Министерством обороны и Генеральным штабом совместно с фондом "Вернись живым".