395 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

09:15 28 сентября Киев, Украина

На утро 28 сентября от вооруженной агрессии российских оккупантов пострадали 1172 ребенка: 395 детей погибли и более 777 получили ранения. 
 
Об этом сообщает офис Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в: 
  • Донецкой области - 401;
  • Харьковской - 231;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 72;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 64;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 47;
  • Днепропетровской - 26.
27 сентября в результате обстрела врагом с. Петропаловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

🚨Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

👧🏻🧒🏻 «Дети войны» - платформа, на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.