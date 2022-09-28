395 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

09:15 28 сентября Киев, Украина

На утро 28 сентября от вооруженной агрессии российских оккупантов пострадали 1172 ребенка: 395 детей погибли и более 777 получили ранения.

Об этом сообщает офис Генпрокурора.



Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области - 401;

Харьковской - 231;

Киевской - 116;

Николаевской - 72;

Черниговской - 68;

Луганской - 64;

Херсонской - 55;

Запорожской - 47;

Днепропетровской - 26.