395 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине

На утро 28 сентября от вооруженной агрессии российских оккупантов пострадали 1172 ребенка: 395 детей погибли и более 777 получили ранения.
Об этом сообщает офис Генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в:
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области - 401;
- Харьковской - 231;
- Киевской - 116;
- Николаевской - 72;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 64;
- Херсонской - 55;
- Запорожской - 47;
- Днепропетровской - 26.
27 сентября в результате обстрела врагом с. Петропаловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка.
Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
🚨Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.
👧🏻🧒🏻 «Дети войны» - платформа, на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.
Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
🚨Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.
👧🏻🧒🏻 «Дети войны» - платформа, на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.
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