37 стран примут участие в Евровидении-2023

14:33 20 октября Киев, Украина

Организаторы Евровидения 2023 года назвали страны, которые примут участие в международном песенном конкурсе. Всего в списке оказалось 37 стран.



67-й конкурс, организованный Европейским языковым союзом (ЕМС) и ВВС от имени победителя 2022 года - Украины, состоится 9, 11 и 13 мая 2023 года на "Ливерпуль Арене".



Из 37 стран-участниц 31 будет соревноваться в двух полуфиналах, а 10 лучших исполнителей из каждого полуфинала присоединятся к 4 странам Большой пятерки (Франции, Германии, Италии и Испании), а также Великобритании и Украине в Гранд-финале.

"В следующем году конкурс обещает быть особенным, и мы сейчас упорно работаем с BBC над тем, чтобы сотни миллионов зрителей смогли насладиться лучшим песенным конкурсом Евровидения, в центре которого будет Украина", - отметил исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.

Список всех стран-участниц Евровидении 2023 в Ливерпуле: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.