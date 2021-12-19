36% украинцев считают популизмом деолигархизацию Зеленского

36% украинцев воспринимают намерения президента Владимира Зеленского по деолигархизации как популистский шаг, чтобы повысить рейтинг.
Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.
20,7% респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.
Около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и это искреннее стремление к справедливости.
20,7% респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.
Около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и это искреннее стремление к справедливости.
17,5% воспринимают это как попытку Зеленского и его окружения, как попытку передела собственности, чтобы самим стать олигархами.
Всеукраинский опрос проводился в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не вносятся территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Как сообщал ИМИ, 5 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 3 ноября Верховной Радой Закон №1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" .
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