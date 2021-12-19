36% украинцев считают популизмом деолигархизацию Зеленского

18:52 01 Декабрь Киев, Украина

36% украинцев воспринимают намерения президента Владимира Зеленского по деолигархизации как популистский шаг, чтобы повысить рейтинг.





20,7% респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.



Около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и это искреннее стремление к справедливости.



Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.20,7% респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.Около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и это искреннее стремление к справедливости.

17,5% воспринимают это как попытку Зеленского и его окружения, как попытку передела собственности, чтобы самим стать олигархами.

Всеукраинский опрос проводился в течение 26-29 ноября 2021 методом телефонных интервью. Опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не вносятся территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.