361 украинский спортсмен погиб на войне с россией

08:04 02 октября Киев, Украина

С началом полномасштабной войны в Украине часть спортсменов и тренеров вступили в ряды украинской армии, на сегодняшний день 361 украинский спортсмен погиб.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о 184 погибших спортсменах и тренерах с начала полномасштабного вторжения россии. Новые данные предоставил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти будет всегда гореть в наших сердцах", - написал Гутцайт.

Министр молодежи и спорта добавил, что Украину на войне с россией защищают более трех тысяч спортсменов и тренеров.