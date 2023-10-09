33 населенных пункта Черниговщины остались без электричества из-за непогоды

Из-за повреждения воздушных линий, вызванного неблагоприятными погодными условиями, на Черниговщине остались без электроснабжения 33 населенных пункта.



Информацию об этом предоставил департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильные ветры, на 6 утра 9 октября произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, что привело к отключению 5 ЛЭП напряжением 10 кВ и частичному отключению 11 ЛЭП напряжением 10 кВ, а также 129 трансформаторных подстанций. Электроснабжение прервано для 33 населенных пунктов (3866 абонентов) в двух районах области: Новгород-Северский район - 12 населенных пунктов и Черниговский район - 21 населенный пункт. Аварийно-восстановительные работы выполняются силами Акционерного общества "Черниговоблэнерго" (10 бригад и 10 единиц техники)", - говорится в сообщении.