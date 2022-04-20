31 публичному человеку из Украины запретили въезд в Россию на 50 лет

17:19 20 апреля Киев, Украина

Обнародован список украинских культурных деятелей, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, Фронтмен группы "Нервы" Женя Мильковский и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».



Помимо музыкантов в перечне указаны украинские актеры, блогеры и телеведущие. Российская сторона пока не давала никаких официальных комментариев по поводу опубликованного списка.

Фронтмен группы "Нервы" Женя Мильковский прокомментировал запрет на въезд в Россию на 50 лет: "Это только в очередной раз подтверждает, что я все делаю правильно", - заявил он.



О запрете на въезд высказался также певец Андрей Данилко: «Еще вчера я получил это сообщение. Я не особо расстроился, потому что всюду я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, в Лужниках выступал, ну что мне там смотреть? Единственное, что на похоронах Путина не смогу быть».