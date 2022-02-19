30-летие Независимости Украины: МКИП презентовало символику для празднования

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) подготовило концепцию празднования 30-летия Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МКИП.
Об этом сообщает пресс-служба МКИП.
Отмечается, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, которая расцветает, как сама страна. Айдентика разработана креативным агентством "Провід".
Как сообщается, "Ти у мене єдина" - основной лейтмотив проекта. Это слоган, который является определенным универсальным обращением к стране, цветку, независимости, нации.
"Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Он растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально-знаковой культуре Украины. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита, а различные интерпретации этого изображения встречаются в местных орнаментах по всей Украине. Цветок - центральный элемент Петриковской росписи.
Это и есть понятный и универсальный символ для всех, который объединяет страну", - пишут в МКИП.
Как отмечается, ко Дню Независимости была создана своя версия этого сакрального изображения: цветок, который будет формироваться образами современных достижений.
Кроме того, каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство. Дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипов.
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