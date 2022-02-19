30-летие Независимости Украины: МКИП презентовало символику для празднования

06:59 25 Май Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба МКИП. Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) подготовило концепцию празднования 30-летия Независимости Украины.Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"В этом году в Украине особенно будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню Независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видения независимости как мечты, к достижению которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, которая расцветает, как сама страна. Айдентика разработана креативным агентством "Провід".

Как сообщается, "Ти у мене єдина" - основной лейтмотив проекта. Это слоган, который является определенным универсальным обращением к стране, цветку, независимости, нации.

"Цветок - образ, раскрывающий идею государства. Он растет и цветет, сочетая в себе разнообразие символов. Цветок является одним из древнейших символов в орнаментально-знаковой культуре Украины. Его происхождение прослеживается еще с эпохи энеолита, а различные интерпретации этого изображения встречаются в местных орнаментах по всей Украине. Цветок - центральный элемент Петриковской росписи.

Это и есть понятный и универсальный символ для всех, который объединяет страну", - пишут в МКИП.

Как отмечается, ко Дню Независимости была создана своя версия этого сакрального изображения: цветок, который будет формироваться образами современных достижений.

«Независимость заложена в кровь украинцев. И в XV, и в XX веке, и гораздо раньше. Сейчас это уже кредо, прочно вписанное в нашу ДНК. Сколько бы не было попыток сломать нашу волю - этот нарратив неизменный. К юбилейной дате - 30-летию со Дня Независимости необходимо взвешенно подойти как к подготовке мероприятий, так и к созданию айдентики. Ведь айдентика - способ визуально отразить, что мы все разные. Но несмотря ни на что: единые, самостоятельные и уникальные», - сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Кроме того, каждая область Украины будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство. Дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипов.