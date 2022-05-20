2020 - худший год в истории мирового туризма

19:29 17 декабря Киев, Украина

Туристическая отрасль, по мнению международных экспертов, является одной из самых пострадавших от пандемии отраслей экономики. 2020 год стал худшим в истории мирового туризма.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН в четверг, 17 декабря.

"Сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года", - сказано в сообщении.

Ситуация привела к потере $935 млрд экспортных доходов от международного туризма, что в десять раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.

"На базе текущей статистики можно ожидать, что по итогам года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард или 70-75% и вернется к уровню тридцатилетней давности. А потери поступлений от отрасли достигнут $1,1 триллиона. Такое резкое падение может привести к сокращению мирового ВВП на $2 триллиона", - добавили в ООН.

При этом наиболее заметно снижение числа путешествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе - за 10 месяцев оно сократилось на 82%. На Ближнем Востоке спад составил 73%, в Африке – 69%. Международные прибытия в Европу и Америку снизились на 68%. Снижение в Европе оказалось наименьшим благодаря кратковременному восстановлению туризма в летние месяцы. После начала второй волны пандемии в регионе вновь были введены ограничения. Однако, по данным UNWTO, 91% стран в регионе в целом ослабили ограничения на поездки.

"Данные о расходах туристов по-прежнему свидетельствуют об очень слабом спросе на международные поездки. Однако на некоторых рынках, таких как США, Германия и Франция, в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления. Кроме того, спрос на внутренний туризм продолжает расти в России, Китае и некоторых других странах", - отметили в организации.





Как прогнозирует организация, уже ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до четырех лет. Как прогнозирует организация, уже ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до четырех лет.