2022 стал одним из пяти самых жарких с момента начала наблюдений

07:59 17 января Киев, Украина

2022 год – на пятом месте среди самых жарких за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности Земли в 2022-м была на уровне показателей 2015 года и на 0,89°C выше среднего показателя так называемого «базового периода» NASA (1951–1980 годы).

Об этом сообщают в NASA.



В NASA в очередной раз отметили, что наблюдают тревожную тенденцию: из-за потепления участились лесные пожары, усилились ураганы и засухи, повысился уровень моря.



Последние девять лет были самыми теплыми с тех пор, как в 1880 году начали вести соответствующие климатические наблюдения. В 2022 году средняя температура на Земле в течение года была примерно на 1,11°C выше, чем в конце 19 века.



В 2022-м объем выбросов парниковых газов был самым высоким за всю историю наблюдений, отметили исследователи. Уровень выбросов полностью восстановился после временного сокращения, связанного с пандемией COVID-19, и продолжил расти.



Быстрее всего изменения климата происходят в Арктике – там средняя температура растет в четыре раза быстрее, чем глобальные показатели.



Среди прямых последствий потепления в 2022-м в NASA называют муссонные дожди, повлекшие разрушение в Пакистане, «мегазасуху» на юго-западе США и ураган «Иэн», нанесший ущерб Кубе и американскому штату Флорида.