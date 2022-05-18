29 мая 2022 года состоится 29-й "Пробег под каштанами"

11:47 18 мая Киев, Украина

Традиционный Пробег под каштанами в этом году объединит украинцев по всему миру ради добра, взаимоподдержки и помощи детям.

Цель мероприятия – сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев.

«Поддержка Центра детской кардиологии и кардиохирургии тоже символична. Ведь медицинские работники Центра также не прекратили свою деятельность из-за войны и проводили операции под звуки взрывов в Киеве, а также организуют выездные консультации по регионам Украины», – сказала инициатор пробега Ирина Кузнецова.

По словам организаторов, были сомнения в уместности проведения пробега, но после того, как стали получать сообщения от участников предыдущих лет, решили не отменять его.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОБЕГУ

Зарегистрироваться на сайте . При регистрации необходимо внести благотворительный взнос 250 гривен. Количество регистраций – неограниченное. Последний день регистрации - 29 мая.

Зарегистрированные участники могут распечатать номер, вписать в него свое имя, город, страну или номер регистрации.

«Пробег под каштанами» – ежегодная спортивно-благотворительная акция, которая проходит с 1993 года. С 1994 пробег проходит во время празднования Дня Киева в последнее воскресенье мая.