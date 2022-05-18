29 мая 2022 года состоится 29-й "Пробег под каштанами"

Традиционный Пробег под каштанами в этом году объединит украинцев по всему миру ради добра, взаимоподдержки и помощи детям.
Цель мероприятия – сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев.
По словам организаторов, были сомнения в уместности проведения пробега, но после того, как стали получать сообщения от участников предыдущих лет, решили не отменять его.
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОБЕГУ
Зарегистрироваться на сайте. При регистрации необходимо внести благотворительный взнос 250 гривен. Количество регистраций – неограниченное. Последний день регистрации - 29 мая.
Зарегистрированные участники могут распечатать номер, вписать в него свое имя, город, страну или номер регистрации.
«Пробег под каштанами» – ежегодная спортивно-благотворительная акция, которая проходит с 1993 года. С 1994 пробег проходит во время празднования Дня Киева в последнее воскресенье мая.
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