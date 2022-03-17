27 августа в Украине стартует Koktebel Jazz Festival

10:00 20 июня Киев, Украина

Возле Геническа пройдет крупнейший украинский фестиваль Koktebel Jazz Festival. В рамках фестиваля, запланированного на 27 августа-05 сентября, ожидается не только выступление украинских групп, но и сбор кинематографистов и творцов Украины. Местное правительство решило выделить под фестиваль пляж курортного комплекса "Чайка-1".

Как рассказала основательница и президент Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич, большим другом фестиваля является Борис Гребенщиков. По ее словам, он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные украинские художники, литераторы, кинематографисты.

Изюминкой будущего фестиваля станет выступление представителей крымского года – группы "Куклы Клауса".

Также о готовности приехать на мероприятие сообщила и победительница "Евровидения-2016" Jamala.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют локации для IТ-шников с прямыми включениями из США и Ирландии.

Млинарич встретилась мэром Геническа Александром Тулуповым и пообещала городу продлить курортный сезон.

"Фестиваль - это двигатель для развития территории".