26% защитных сооружений в Украине не готовы защитить население в случае чрезвычайной ситуации

По официальным данным службы контроля ГСЧС, каждое четвертое защитное сооружение в Украине не готово защитить население в случае возникновения черезвычайной ситуации.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным службы, по состоянию на 1 апреля 2021 в общегосударственном электронном учете защитных сооружений, который ведет ГСЧС, находится в целом 21 120 защитных сооружений, из них 5 716 хранилищ и 15 404 противорадиационных укрытий. Они находятся на балансах субъектов хозяйствования различных форм собственности.
Вчастности:
- 27,7% защитных сооружений принадлежат государству
- 45,8% в коммунальной собственности
- 26,5% - в частной
Как уточнили в ведомстве, состояние готовности таких сооружений оценивают балансодержатели ежегодно.
Как объясняют в ГСЧС, большинство имеющихся укрытий строились во времена СССР и предназначались для укрытия "персонала наиболее важных объектов национальной экономики".
"На сегодняшний день с учетом их вместимости, состояния готовности и расположения на местности, в указанных защитных сооружениях на случай возникновения чрезвычайных ситуаций местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления планируется к укрытию около 10% населения Украины. Оставшаяся часть населения в соответствии с требованиями статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины планируется к укрытию в других сооружениях фонда защитных сооружений, в том числе в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях ", - сообщает ведомство.
ГСЧС, ее территориальные органы, а также органы центральные и местные органы исполнительной власти отвечают за обнародование информации о фонде защитных сооружений. Информация о них должна быть размещена на официальных сайтах органов ГСЧС, местной власти и местного самоуправления.
"На сегодняшний день с учетом их вместимости, состояния готовности и расположения на местности, в указанных защитных сооружениях на случай возникновения чрезвычайных ситуаций местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления планируется к укрытию около 10% населения Украины. Оставшаяся часть населения в соответствии с требованиями статьи 32 Кодекса гражданской защиты Украины планируется к укрытию в других сооружениях фонда защитных сооружений, в том числе в сооружениях двойного назначения и простейших укрытиях ", - сообщает ведомство.
ГСЧС, ее территориальные органы, а также органы центральные и местные органы исполнительной власти отвечают за обнародование информации о фонде защитных сооружений. Информация о них должна быть размещена на официальных сайтах органов ГСЧС, местной власти и местного самоуправления.
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