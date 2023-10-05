26 000 украинцев считаются пропавшими без вести - МВД

12:35 05 октября Киев, Украина

Из-за войны россии против Украины, около 26 000 украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"В настоящее время более 26 000 человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 000 - это гражданские, почти 15 000 - военные", - сказал Тимченко.

По его словам, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет, ведут реестр.

"Мы сотрудничаем с Национальной полицией Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", - добавил он.

Тимченко уточнил, что на сегодняшний день почти 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.