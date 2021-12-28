24 млн кубов газа находятся в запасе хранилище

Такие сведенья дали в АО «Укртрансгаз» по состоянию на 17 августа текущего года. Предыдущую отметку делали за 9 дней до этого, и это было 23 млрд кубометров.

Также в компании назвали и цифру, которая отражает среднесуточную закачку газа – это 112,2 млн кубометров. Если темпы не будут сбавлены, то уже к концу сентября все хранилища будут заполнены на 93,5%.

За период с 1 по 17 августа в хранилище было закачано 1,9 млрд кубометров голубого топлива. Также в АО «Укртрансгаз» заверили, что нынешнее количество газа превышает то, что было с 2014 по 2019, в каждый из годов. Наименьшая разница – больше в 1,9 раз, а наибольшая – в 2,1.

Справка: система подземных хранилищ АО «Укртрансгаз» состоит из 12 объектов.

Ранее сообщалось о том, что украинцам предложили фиксировать цену на газ на год вперед и при этом не оплачивать наперед. Такой тариф обещает быть выгодным.

Также мы писали и о том, что от газа отключат около 140 тысяч многоэтажных домов. Что будет дальше с жителями квартир, пока неизвестно.