24 июня Ткаченко и Садовый открыли львовский Leopolis Jazz Fest 2021

17:40 25 июня Киев, Украина





Послушать джаз можно будет до 28 июня на трех сценах: на площади Рынок, во дворе дворца Потоцких и на сцене имени Эдди Рознера в Парке культуры.



Среди звездных участников фестиваля биг-бэнд Jazz at Lincoln Center Orchestra под руководством Уинтона Марсалиса, ведущий джазовый музыкант современности Камаси Вашингтон, американский трубач и композитор Крис Ботти, британский певец и обладатель четырех Грэмми SEAL.



Всего на Leopolis Jazz Fest 2021 выступят около 200 музыкантов из 18 стран мира.



В День Конституции на сцену традиционно выходит украинская группа. В этом году 28 июня состоится концерт Pianoбой Jazz Live.



Открытие Leopolis Jazz Fest 2021 посетили мэр Львова Андрей Садовой и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Вчера во Львове прошло открытие юбилейного десятого джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest. Фестиваль будет длиться пять дней, за это время он сменит три локации, на которых выступят более 200 музыкантов из 18 стран мира.Послушать джаз можно будет до 28 июня на трех сценах: на площади Рынок, во дворе дворца Потоцких и на сцене имени Эдди Рознера в Парке культуры.Среди звездных участников фестиваля биг-бэнд Jazz at Lincoln Center Orchestra под руководством Уинтона Марсалиса, ведущий джазовый музыкант современности Камаси Вашингтон, американский трубач и композитор Крис Ботти, британский певец и обладатель четырех Грэмми SEAL.Всего на Leopolis Jazz Fest 2021 выступят около 200 музыкантов из 18 стран мира.В День Конституции на сцену традиционно выходит украинская группа. В этом году 28 июня состоится концерт Pianoбой Jazz Live.Открытие Leopolis Jazz Fest 2021 посетили мэр Львова Андрей Садовой и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Для Львова джаз – это как кислород. Наслаждайтесь прекрасной музыкой, общайтесь с друзьями, которых вы давно не видели. И помните, пока есть джаз – до тех пор есть Львов, пока есть Львов – до тех пор есть джаз", – подчеркнул Садовой.

Отметим, что все гости и персонал мероприятия могут находиться без масок, так как обязательным условием присутствия является негативный тест на коронавирус.



Напомним, международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021 ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Впервые он состоялся в 2011 году.



Ежегодно фестиваль посещают более 100 000 гостей из Украины и зарубежья. Из-за пандемии юбилейный Leopolis Jazz Fest перенесли с 2020 на 2021 год.