24 августа Киев будут охранять 4000 тыс полицейских

20:28 20 Август Киев, Украина

КГГА обратилась к правоохранителям с запросом на проведение мероприятий по контролю за порядком во время празднования Дня Независимости.



Также, предоставить охрану попросили общественные организации "Объединенные войной. 90-й батальон", "Авто Сила", "Ветеранское братство" и "Движение ветеранов Украины".



Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага.