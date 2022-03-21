23 июня возобновляется работа пунктов пропуска на границе с Польшей

С завтрашнего дня возобновляется работа пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринов» и «Кросценко - Смильница» на границе с Польшей.
Упомянутые пункты начнут работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В пресс-службе просят учесть предоставленную информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.
Сейчас на границе с Польшей работают пункты пропуска «Грушев», «Ягодин», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская».
Сейчас на границе с Польшей работают пункты пропуска «Грушев», «Ягодин», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии