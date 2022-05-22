21-23 августа стартует музыкальный фестиваль Lesia Grand Fest

18:19 17 августа Киев, Украина

Всеукраинский музфестиваль Lesia Grand Fest, пройдет уже в третий раз на родине Леси Украинский в Новограде-Волынском и будет приурочен к 150-летию украинской поэтессы. Об этом рассказала организатор фестиваля, председатель общественной организации «Фундация Широкопояс» Ольга Широкопояс.

«Фестиваль будет проходить 21-23 августа на родине Леси Украинки, в Новограде-Волынском. Он пройдет в третий раз, и символично, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Lesia Grand Fest направлен на то, чтобы популяризировать родину Леси Украинки, донести людям, что у нас в Украине есть качественная музыка и открыть новые группы», - отметила Широкопояс.

На фестивале выступят "Ляпис 98", Melovin, Хас, Letay, "Братья Станислава", а также группы из Житомира - Zerno, "Ловец снов", "По цимбалам".



Мероприятия в рамках фестиваля начнутся в 16.00 и продлятся до 2 часов ночи. Каждый день после выступления хедлайнера музыкальную часть будет продолжать диджей.



Lesia Grand Fest будет проходить на Солдатском пляже на берегу реки Случь. Там будет палаточный городок и фудкорт.