21-23 августа стартует музыкальный фестиваль Lesia Grand Fest

Всеукраинский музфестиваль Lesia Grand Fest, пройдет уже в третий раз на родине Леси Украинский в Новограде-Волынском и будет приурочен к 150-летию украинской поэтессы.
Об этом рассказала организатор фестиваля, председатель общественной организации «Фундация Широкопояс» Ольга Широкопояс.
На фестивале выступят "Ляпис 98", Melovin, Хас, Letay, "Братья Станислава", а также группы из Житомира - Zerno, "Ловец снов", "По цимбалам".
Мероприятия в рамках фестиваля начнутся в 16.00 и продлятся до 2 часов ночи. Каждый день после выступления хедлайнера музыкальную часть будет продолжать диджей.
Lesia Grand Fest будет проходить на Солдатском пляже на берегу реки Случь. Там будет палаточный городок и фудкорт.
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