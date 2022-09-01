20 дронов-разведчиков Fly Eye от «Армии дронов» передадут украинским защитникам

14:30 03 августа Киев, Украина





Их уже передали на передовую. В Украину доставили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye от «Армии дронов» , сообщили в Минцифры.Их уже передали на передовую.

«Среди них – одни из лучших дронов – FLyEye. Их дальность полета 160 км, радиус 50 км, максимальная воздушная скорость 120 км/ч. Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию», – рассказал Михаил Федоров.

Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300. Беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. День и ночь украинские солдаты будут хорошо видеть вражескую технику и делать все, чтобы ее становилось меньше, добавил Федоров.



Всего на Армию дронов собрали более 755 млн. гривен через платформу UNITED24. На первые 260 млн. из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.



До конца августа планируют закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.