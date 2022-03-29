1 июля гривна начала дешеветь - 27,23 за доллар

После резкого роста накануне, гривна подешевела. Относительно доллара она снизила курс на 5 копеек, относительно евро на 4.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 30 июня.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2722,75 гривен (+0,0512 грн);
– 100 евро – 3234,63 гривен (+0,4445 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 10 копеек – до 27,30 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 10 копеек – до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек – до 32,41 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2722,75 гривен (+0,0512 грн);
– 100 евро – 3234,63 гривен (+0,4445 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 10 копеек – до 27,30 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 10 копеек – до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек – до 32,41 гривен за евро.
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