100-летняя бабушка выздоровела от COVID-19

Из городской больницы в Черновцах выписана 100-летняя пациентка, успешно вылечившаяся от коронавирусной инфекции COVID -19.
У женщины была пневмония, она долгое время находилась на дотации кислорода, сообщила старший врач медучреждения Елена Крапивина.
Медики отмечают, что в семье их пациентки Марии Тихоновны в начале весны COVID заболели члены её семьи. Две недели тому назад 100-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу №1.
Медики отмечают, что в семье их пациентки Марии Тихоновны в начале весны COVID заболели члены её семьи. Две недели тому назад 100-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу №1.
У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно.
УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. Она рассказывала медикам, что этот визит на больничную койку у неё впервые в жизни.
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