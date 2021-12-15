100-летняя бабушка выздоровела от COVID-19

12:57 30 Март Киев, Украина

Из городской больницы в Черновцах выписана 100-летняя пациентка, успешно вылечившаяся от коронавирусной инфекции COVID -19.

У женщины была пневмония, она долгое время находилась на дотации кислорода, сообщила старший врач медучреждения Елена Крапивина.



Медики отмечают, что в семье их пациентки Марии Тихоновны в начале весны COVID заболели члены её семьи. Две недели тому назад 100-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу №1.

"Она поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А далее состояние улучшилось, и довольно быстро её организм справился с болезнью", - рассказала Крапивина.

У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно.

"Мы сами всем коллективом организовали праздник и цветы для Марии Тихоновны. Такое событие редкое. Мы очень за неё рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки", - добавила врач.

УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. Она рассказывала медикам, что этот визит на больничную койку у неё впервые в жизни.