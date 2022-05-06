100 спасателей ГСЧС вылетели в Грецию тушить пожары

18:01 06 августа Киев, Украина

В соответствии с распоряжением Владимира Зеленского, сегодня в Грецию для тушения лесных пожаров отправился сводный отряд спасателей ГСЧС в количестве 100 человек.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«На выполнение задания главы государства Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта Киев. Обращаясь к личному составу, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сейчас от масштабных пожаров страдает многие страны Европы», — сообщили в ГСЧС.



В Грецию направили спасателей из девяти областей Украины и Киева.



6 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить украинских пожарных с необходимым оборудованием для помощи в ликвидации масштабных пожаров в Греции.



Жара в Греции набирает обороты — в ряде регионов температура достигла показателя в 45 градусов. На фоне экстремальной жары в Греции продолжают бороться с лесными пожарами.



Согласно последним данным, госпитализированы уже 16 человек.