100 спасателей ГСЧС вылетели в Грецию тушить пожары

В соответствии с распоряжением Владимира Зеленского, сегодня в Грецию для тушения лесных пожаров отправился сводный отряд спасателей ГСЧС в количестве 100 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«На выполнение задания главы государства Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта Киев. Обращаясь к личному составу, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сейчас от масштабных пожаров страдает многие страны Европы», — сообщили в ГСЧС.
В Грецию направили спасателей из девяти областей Украины и Киева.
6 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить украинских пожарных с необходимым оборудованием для помощи в ликвидации масштабных пожаров в Греции.
Жара в Греции набирает обороты — в ряде регионов температура достигла показателя в 45 градусов. На фоне экстремальной жары в Греции продолжают бороться с лесными пожарами.
Согласно последним данным, госпитализированы уже 16 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«На выполнение задания главы государства Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта Киев. Обращаясь к личному составу, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сейчас от масштабных пожаров страдает многие страны Европы», — сообщили в ГСЧС.
В Грецию направили спасателей из девяти областей Украины и Киева.
6 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить украинских пожарных с необходимым оборудованием для помощи в ликвидации масштабных пожаров в Греции.
Жара в Греции набирает обороты — в ряде регионов температура достигла показателя в 45 градусов. На фоне экстремальной жары в Греции продолжают бороться с лесными пожарами.
Согласно последним данным, госпитализированы уже 16 человек.
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