$100 млн составляет состояние брата киевского мэра

13:30 17 Июль Киев, Украина

Согласно данным известного журнала Forbes, в его немецкой версии, многократный чемпион мира по боксу Виталий Кличко обладает стомиллионным состоянием.

Немецкая версия журнала Forbes посчитала денежное состояние легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

По информации журнала, состояние бывшего чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring оценивается в $100 млн.

Победитель Олимпийских игр в Атланте 1996 года владеет хостелом в Киеве, а также гостиничным бизнесом в столице Украине. Кроме того, Кличко-младший занимается продажей специальных наборов еды для правильного питания в Германии. Однако самый большой доход его бизнесу приносит консультирование больших предприятий, таких как крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и автомобильный гигант Porsche. А также Владимир активно занимается инвестициями.

Издание отмечает, что на момент остановки профессиональной карьеры боксера состояние "Доктора Стального Молота" оценивалось в $ 21,5 млн.