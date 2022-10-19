108 украинок, освобожденных из плена, получат финпомощь от правительства и благотворительного фонда

108 украинских женщин, недавно удалось освободить из российского плена, получат финансовую помощь от правительства и Фонда имени Климентия Шептицкого.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как отметила вице-премьер Ирина Верещук, освободить пленных удалось благодаря усилиям президента Владимира Зеленского, Офиса президента и спецслужбам.
Верещук добавила, что сейчас все женщины восстанавливаются после пережитого под пристальным наблюдением медиков.
Фонд Климентия Шептицкого был создан по инициативе вице-премьера Ирины Верещук и польского Правительства. Целью его работы является поддержка освобожденных из плена украинских женщин и детей, которых война сделала сиротами.
Напомним, 17 октября Украина и россия провели очередной обмен военнопленными, при этом Украина смогла вернуть 108 женщин, удерживаемых россиянами.
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