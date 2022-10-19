108 украинок, освобожденных из плена, получат финпомощь от правительства и благотворительного фонда

17:48 19 октября Киев, Украина

108 украинских женщин, недавно удалось освободить из российского плена, получат финансовую помощь от правительства и Фонда имени Климентия Шептицкого.



Об этом сообщает пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Освобожденным украинкам предоставят по 100 тысяч гривен от украинского правительства и по 80 тысяч гривен от Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого", — говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер Ирина Верещук, освободить пленных удалось благодаря усилиям президента Владимира Зеленского, Офиса президента и спецслужбам.

"Это большая реальная победа — возвращение домой 108 украинок. Несколько месяцев назад Кремль вообще отрицал, что у них в плену содержатся наши женщины. Доступ к ним не имел даже Международный комитет Красного Креста. Проделана сложная работа. Спасибо за нее президенту Украины, Андрею Ермаку , ГУР МОУ, СБУ, всем, кто причастен!", - подчеркнула она.

Верещук добавила, что сейчас все женщины восстанавливаются после пережитого под пристальным наблюдением медиков.



Фонд Климентия Шептицкого был создан по инициативе вице-премьера Ирины Верещук и польского Правительства. Целью его работы является поддержка освобожденных из плена украинских женщин и детей, которых война сделала сиротами.

Напомним, 17 октября Украина и россия провели очередной обмен военнопленными, при этом Украина смогла вернуть 108 женщин, удерживаемых россиянами.