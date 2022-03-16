19 июня в Киеве открыли мемориал умершим от COVID-19 медикам

Сегодня в Киеве открыли памятник умершим от COVID-19 медикам. Мемориал расположили возле Киевской городской клинической больницы №4. Его цель – напоминать о медицинских работниках, чей долг был выполнять свои профессиональные обязанности несмотря на мировую пандемию.

Памятник выполнен в форме ладоней с горящей свечой между ними, конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

"Медицинским работникам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине", - выгравирована надпись на пьедестале.

Присутствующие почтили память умерших медиков минутой молчания и возложили цветы у памятного знака.

В церемонии открытия приняли участие медработники, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты.