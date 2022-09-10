COVID-19 и беременность: есть ли угроза для будущей мамы и ребенка

В сообщении пресс-службы МОЗ говорится, что наблюдается статистика, по которой в отделения реанимации попадает большое количество женщин с протекающей беременностью, получившие осложнения от коронавируса, чем небеременных женщин.

В США приведены данные, что беременность и протекающая заболеваемость на COVID-19 трудно совместимы и вероятность смертности в этом случае 70%, - утверждает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты в области медицины комментируют, что заболевание на коронавирус и одновременно протекание беременности может вызвать преждевременные роды и дальнейшей госпитализации ребенка в палату интенсивной терапии.

Как утверждает МОЗ, что вакцинация на любой стадии беременности абсолютна безопасна для женщины и не несет негативных последствий для развития плода и рисков выкидыша или преждевременной беременности. К тому же сама вакцина не содержит в себе живой вирус, поэтому нет опасности заражения.

Поэтому вакцинация для будущей мамы и ребенку несет только пользу и безопасность в условиях карантина.

Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации.