18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

08:32 18 Май Киев, Украина

18 мая в Украине официально объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и Днем борьбы за права крымских татар.

Именно 18 мая 1944 года советское руководство начало депортацию крымскотатарского населения Крыма. Крымскотатарскому населению вменялось массовое предательство и коллаборационизм, которые стали обоснованием депортации. При этом никаких доказательств "массового дезертирства" крымских татар не существует, а большинство коллаборационистов погибли в боях или были осуждены в индивидуальном порядке.



Принудительное выселение крымских татар началось в 3 часа утра 18 мая и завершилось 20 мая. Депортированным давалось на сборы от нескольких минут до получаса. С собой им удавалось собрать в среднем 20-30 кг вещей и продуктов, большая же часть имущества оставалась и была конфискована государством.



Операцию осуществляли 32 тысячи сотрудников НКВД. В течение двух дней крымских татар свозили машинами к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а оттуда эшелонами отправляли на восток.



Только за эти два майских дня, по данным советских властей, из Крыма были выселены более 183 тысяч крымских татар. Официальная статистика вызывает сомнения, однако и она дает представление о количестве изгнанного населения.



Депортация имела катастрофические последствия для коренного населения полуострова, поскольку привела к тысячам смертей крымских татар от голода и болезней.



Сейчас Россия, оккупировав Крым в 2014 году, продолжает нарушать права крымских татар на полуострове.