18,5% людей, против которых ввел санкции СНБО, являются гражданами Украины

17:05 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкционные ограничения в отношении почти 9 тысяч человек и более 5,6 тысяч компаний, причастных к россии. При этом 18,5% подсанкционных лиц являются гражданами Украины.Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"По состоянию на июнь 2023 года в санкционные перечни Совета национальной безопасности и обороны Украины было включено 8919 физических лиц и 5755 компаний. При этом значительная часть подсанкционных граждан и предприятий добавилась уже в текущем году — 2495 и 2991 соответственно", — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, большинство физических лиц (5364), которые сейчас учитываются в этих списках, имеют гражданство россии. Второе место в этом рейтинге занимают украинцы — в санкционных списках оказались 1614 граждан Украины. На третьем месте со значительным отрывом граждане беларуси - 73 человека.



Среди юридических лиц, оказавшихся под санкциями СНБО, 4650 российских компаний. В санкционном перечне также оказались 507 представителей украинского бизнеса и 178 компаний, зарегистрированных на Кипре.



При этом союзники Украины также используют санкции против людей и бизнеса, связанных с россией. Всего в мировых санкционных списках аналитики насчитали 6477 компаний и 9440 человек.



По данным аналитиков, в целом среди людей, в отношении которых ввел санкции СНБО, 62,5% граждан россии, 18,5% украинцев, 1% белорусов и 0,2% граждан Ирана. Гражданство других стран имеет 17,8% подсанкционных людей.



При этом 80,8% подсанкционных компаний зарегистрированы в россии, 8,8% – в Украине, 3,1% – на Кипре, 2,2% – в беларуси. На остальные государства приходится 5,1% компаний.