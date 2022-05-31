17 украинских стартапов получат $100 тысяч поддержки от Google.
Они получат до $100 тысяч в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.
Список стартапов:
Список стартапов:
- Almexoft: Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.
- CareTech Human: Полностью автоматизированное решение plug-and-play для ежедневных проверок состояния здоровья и раннего обнаружения заболеваний.
- Discoperi: Система видеоконтроля на основе искусственного интеллекта, которая собирает данные о дорожном движении, чтобы предотвратить автомобильные аварии и сделать дороги более безопасными.
- Dots Platform: Облачная платформа для доставки еды "все-в-одном".
- Elai.io: Платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям создавать из текста видеоконтент с виртуальными докладчиками.
- Effy.ai: Программное обеспечение для управления персоналом, позволяющее лидерам создавать высокопроизводительные команды.
- Handy.ai: Внутренняя коммуникационная платформа, предлагающая сотрудникам персонального виртуального помощника.
- Lab24: Маркетплейс цифровых медицинских лабораторий, подключающий клиентов к доступным услугам.
- Mindly: Платформа по оказанию психологической помощи онлайн, которая предлагает помощь пациентам и автоматизацию клинического администрирования на основе искусственного интеллекта.
- PRAVOSUD: Платформа для анализа судебных споров, позволяющая юристам разрабатывать успешные юридические стратегии.
- pleso therapy: Платформа психической помощи, эффективно сочетающая пациентов с психологами.
- Private Tech Network: Платформа "венчурный капитал как услуга", управляемая искусственным интеллектом, разработана, чтобы сделать сбор средств более быстрым и эффективным.
- Releaf Paper: Первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.
- Respeecher: Высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.
- Skyworker: Приложение для найма, предоставляющего услуги по рекрутингу и подбору кадров в сфере технологий.
- VanOnGo: Платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.
- ZooZy: Универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, упорядочивающее все потребности вашего питомца – еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи – на единой платформе.
Стартапы отбираются на основе критериев фонда и оценки собеседования.
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