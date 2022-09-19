15:00 19 сентября Киев, Украина





17% украинцев, покинувших свой дом из-за войны, уже вернулись из-за границы, свидетельствуют результаты девятой волны опроса Gradus Research (с 9 по 11 сентября).

При первой же возможности хотят вернуться 62% украинцев. Это на 7% больше, чем в предыдущей волне исследования (25-28 августа).

Кроме того, резко снизился процент тех, кто хочет остаться за границей. В конце августа таких было 27%, а сейчас – всего 10%.



Больше украинцев стало чувствовать себя в безопасности постоянно или большую часть времени (32% в противовес 27%). На миграционные процессы влияют рациональные факторы, например наличие оплачиваемой работы, но также и эмоциональные – успешное контрнаступление

ВСУ, считают исследователи.

60% опрошенных верят в то, что Украина сможет построить сильную экономику и станет членом Евросоюза. 57% уверены, что государство все

отстроит после войны или компенсирует затраты на восстановление.

Высоким остается доверие к государственным и общественным институтам. В топе по-прежнему ВСУ (62%), президент (44%) и волонтерские

организации (28%). В то же время, по сравнению с концом августа возросло доверие к международным организациям (на 4%) и к СМИ (на 2%).

Действия власти оценивают как эффективные или скорее эффективные 65% опрошенных (в предыдущей волне таковых было 61%).