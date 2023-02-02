17-летний украинский беженец рекордно быстро смог выучить норвежский язык

12:36 02 февраля Киев, Украина

17-летний Михаил Лакатош, беженец из Украины, рекордно быстро выучил норвежский язык. Спустя всего полгода он прошел тест, на подготовку к которому, люди обычно тратят два года.



Об этом сообщает Nrk.



В Норвегию парень приехал в мае прошлого года. Он начал учиться в местной школе, где общался по-английски.



Но уже после летних каникул начал говорить по-норвежски, а вскоре сдал экзамен, содержащий аудирование, чтение, устное высказывание, общение и письменное производство.



Педагоги говорят, что такого уровня знаний еще не видели.