16-летний украинский автогонщик может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

13:09 28 Январь Киев, Украина

29 января 2022 года в Киеве, во время торжественной церемонии награждения спортсменов по итогам спортивного сезона-2021, Национальный реестр Рекордов объявит Александра Нерету рекордсменом Украины в номинации «Младший чемпион Украины по Бахе в классе UTV-Turbo Amator».



16-летний киевлянин Александр Нерета в 2021 году стал чемпионом Украины, заняв первое место в классе UTV-Turbo Amator на третьем этапе Чемпионата Украины по Бахе Baja Lyman и третье место на Чемпионате Украины по кантри кросса. Такой результат не только способностей будущего профессионального пилота, но и системных тренировок и целеустремленности парня: более 3 лет он еженедельно тренируется на специально подготовленных трассах.



Этим летом юный гонщик будет представлять Украину на Чемпионате Европы по ралли-рейдам в Херсонской области в Олешковской пустыне и в городе Константа в Румынии. Он также планирует принять участие в самой сложной гонке Ралли Дакар, который проходит в Саудовской Аравии.



«В Книге Рекордов Гиннеса подобный рекорд никому не принадлежит. Мы будем вести переговоры с Книгой Рекордов Гиннеса о признании рекорда юного украинского гонщика Александра Нереты мировым достижением», – руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова