16 июля – День принятия Декларации о суверенитете Украины
18:29 16 июля Киев, Украина
Сегодня в Украине отмечают 31-ю годовщину документа, объединившего украинский народ - Декларации о государственном суверенитете
Украины.
16 июля 1990-го началось утверждения Украины как самостоятельного государства. В этот день была принята Декларация
о государственном суверенитете.
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Декларации подчеркнул, что документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство и это дело нужно достойно продолжать, развивая независимую европейскую Украину.
""Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым юридически весомым шагом к принятию судьбоносного Акта провозглашения независимости Украины.
Декларацию поддержало абсолютное большинство в Верховной Раде. Депутаты, представляющие различные регионы, политсилы и часто имевшие разные взгляды, 16 июля 1990 провозгласили государственный суверенитет Украины "как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, а также независимость и равноправие во внешних отношениях".
Этот документ объединил весь украинский народ в стремлении вырваться из советского режима и самостоятельно строить свое государство. Мы должны достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину.
Будем сильными и едиными!
С 31-й годовщиной Декларации о государственном суверенитете Украины!
Слава Украине!", — обратился к Украинцам президент Зеленский.
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