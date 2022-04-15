16 июля – День принятия Декларации о суверенитете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Декларации подчеркнул, что документ объединил украинский народ в стремлении самостоятельно строить свое государство и это дело нужно достойно продолжать, развивая независимую европейскую Украину.

""Декларация о государственном суверенитете Украины стала первым юридически весомым шагом к принятию судьбоносного Акта провозглашения независимости Украины.



Декларацию поддержало абсолютное большинство в Верховной Раде. Депутаты, представляющие различные регионы, политсилы и часто имевшие разные взгляды, 16 июля 1990 провозгласили государственный суверенитет Украины "как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, а также независимость и равноправие во внешних отношениях".



Этот документ объединил весь украинский народ в стремлении вырваться из советского режима и самостоятельно строить свое государство. Мы должны достойно продолжать это дело, развивая независимую европейскую Украину.



Будем сильными и едиными!



С 31-й годовщиной Декларации о государственном суверенитете Украины!



Слава Украине!", — обратился к Украинцам президент Зеленский.