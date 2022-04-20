16-22 ноября в пожаре погибли 59 человек

С приходом осенних холодов увеличивается и количество несчастных случаев, связанных с неисправной отопительной техникой. Также виной пожаров часто становятся эксперименты людей с взрывоопасными предметами.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека. Зарегистрировано 1 тыс. 738 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 45 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 160 пожаров (за предыдущую неделю - 984), спасены во время пожаров 42 человека и не допущено уничтожение огнем 578 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 59 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 130 тыс. грн.
С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 304 выезда (за предыдущую неделю - 266), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 320 взрывоопасных предметов (1 тыс. 427).
В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 4 человека. Зарегистрировано 1 тыс. 738 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 45 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 160 пожаров (за предыдущую неделю - 984), спасены во время пожаров 42 человека и не допущено уничтожение огнем 578 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 59 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 130 тыс. грн.
С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 304 выезда (за предыдущую неделю - 266), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 320 взрывоопасных предметов (1 тыс. 427).
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