14 марта стартует всеукраинская акция «Закройте небо, будьте людьми!»

11:48 13 марта Киев, Украина

14 марта в 13:00 по всем городам Украины стартует общеукраинская акция «Закройте небо, будьте людьми!».

Призываем женщин с детьми по всей Украине выйти на центральные площади своих населенных пунктов, чтобы выпустить в небо надувные голубые/желтые шарики (или ленты).