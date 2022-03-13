14 марта стартует всеукраинская акция «Закройте небо, будьте людьми!»

14 марта в 13:00 по всем городам Украины стартует общеукраинская акция «Закройте небо, будьте людьми!».
Призываем женщин с детьми по всей Украине выйти на центральные площади своих населенных пунктов, чтобы выпустить в небо надувные голубые/желтые шарики (или ленты).
Каждый день в 13.00. К закрытию неба над Украиной.
Наш лозунг «Закройте небо, будьте людьми!». Так мы обратимся к нашим партнерам НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной.
Мы вместе должны остановить налеты российской авиации и обстрелы мирных людей российскими ракетами.
У нас есть право на жизнь.
Записывайте видео, делайте фотографии вашей акции и выкладывайте в социальные сети. Нас должны услышать!
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии