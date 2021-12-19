14 декабря в Украине отмечают День ликвидатора

В Украине 14 декабря является Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (неофициальное название даты – День ликвидатора).
Эта памятная дата была утверждена указом президента 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря официально сообщили о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.
Отметим, что сегодня в Киеве состоится ряд мероприятий. Утром, в частности, состоялась церемония возложения цветов к Мемориальному кургану «Героев Чернобыля» и памятному знаку «Воинам Чернобыля» на территории Мемориального комплекса жертвам Чернобыльской катастрофы.
Напомним, 26 апреля 1986 г. произошла самая страшная за всю историю человечества катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия является болезненной историей для всего мира и остается тяжелым наследием будущим поколением.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС, прямое радиационное поражение потерпела двенадцатая часть территории Украины, где пострадали 3,2 млн человек, среди которых более 1 млн детей.
Эта памятная дата была утверждена указом президента 10 ноября 2006 года. Именно 14 декабря официально сообщили о завершении строительства саркофага над разрушенным в результате взрыва четвертым энергоблоком ЧАЭС.
Отметим, что сегодня в Киеве состоится ряд мероприятий. Утром, в частности, состоялась церемония возложения цветов к Мемориальному кургану «Героев Чернобыля» и памятному знаку «Воинам Чернобыля» на территории Мемориального комплекса жертвам Чернобыльской катастрофы.
Напомним, 26 апреля 1986 г. произошла самая страшная за всю историю человечества катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия является болезненной историей для всего мира и остается тяжелым наследием будущим поколением.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС, прямое радиационное поражение потерпела двенадцатая часть территории Украины, где пострадали 3,2 млн человек, среди которых более 1 млн детей.
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