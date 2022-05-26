13 недель войны в цифрах Нацполиции Украины

Усилия подразделений полиции направлены на обеспечение правопорядка в населенных пунктах. Поэтому каждый день в стране несут службу около 4700 нарядов.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
За время полномасштабного вторжения российских оккупантов на Украинскую землю подразделения полиции:
🔹 Получили и обработали более 2 млн 100 тысяч сообщений от граждан.
🔹 Начали почти 14 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими рф и их пособниками.
🔹 Зарегистрировали более 53 тысяч уголовных правонарушений.
🔹 Начато более 550 уголовных производств за коллаборационизм. 90 человек уже получили уведомление о подозрении.
🔹 Задержали 779 человек по подозрению в диверсионной деятельности.
🔹 Зафиксировали почти 11 тысяч имущественных преступлений, из которых более 10 тысяч – кражи. Более 2300 подозреваемых установлены.
🔹 Зарегистрировали более 11 тысяч автопроисшествий, в которых погибли 444 человека. Количество ДТП уменьшилось в 3,5 раза.
🔹 Заблокировали более 2800 вражеских информканалов с общей аудиторией более 23 млн пользователей.
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