13 недель войны в цифрах Нацполиции Украины

18:51 26 мая Киев, Украина

Усилия подразделений полиции направлены на обеспечение правопорядка в населенных пунктах. Поэтому каждый день в стране несут службу около 4700 нарядов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко

"Работники Национальная полиция Украины продолжают выполнять свои функции непосредственно на линии столкновения: помогают людям эвакуироваться, спасают из-под обстрелов и доставляют местным жителям гуманитарную помощь", - сообщил Клименко.

За время полномасштабного вторжения российских оккупантов на Украинскую землю подразделения полиции:



🔹 Получили и обработали более 2 млн 100 тысяч сообщений от граждан.

🔹 Начали почти 14 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими рф и их пособниками.

🔹 Зарегистрировали более 53 тысяч уголовных правонарушений.

🔹 Начато более 550 уголовных производств за коллаборационизм. 90 человек уже получили уведомление о подозрении.

🔹 Задержали 779 человек по подозрению в диверсионной деятельности.

🔹 Зафиксировали почти 11 тысяч имущественных преступлений, из которых более 10 тысяч – кражи. Более 2300 подозреваемых установлены.

🔹 Зарегистрировали более 11 тысяч автопроисшествий, в которых погибли 444 человека. Количество ДТП уменьшилось в 3,5 раза.

🔹 Заблокировали более 2800 вражеских информканалов с общей аудиторией более 23 млн пользователей.