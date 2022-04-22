12-летняя девочка получила медаль за спасение четверых детей. ВИДЕО

17:58 22 июля Киев, Украина

Девочка из закарпатского села Стебное получила медаль за мужество за спасение четырех детей от наводнения.

Об этом сообщается на сайте главы государства.



Зеленский подписал соответствующий указ 21 июля. В документе сказано, что девочку награждают за мужественные и самоотверженные действия во время спасения детей.



"Я немного испугалась, но сестра и брат Юрчик испугались больше. Они плакали и хотели, чтобы мама быстрее пришла, а я их успокаивала", — рассказывает 12-летняя Татьяна.



Девочка говорит, что не колебалась ни минуты, потому что поняла, что ответственность за всех детей легла на нее.



"Вода поднялась, когда мы все были в доме и мы смотрели, как она поднималась и все заливала", — рассказывает школьница.



В то время, как бушевала непогода, родители Татьяны и младшего сына Юрия работали в поле в соседнем селе и даже не догадывались, что их село накрыл паводок. Как началась гроза, они вернулись домой и не могли поверить в то, что видят — вода сносила все на своем пути.