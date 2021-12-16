12 задержанных украинцев вернутся из Афин уже сегодня

Сегодня, двумя рейсами из Афин прилетят задержанные в греческом аэропорту украинцы. Из 16 человек пока вернутся только 12, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

На онлайн-брифинге он сообщил, что 12 граждан Украины, которых не впустили в Грецию в субботу, вернутся в Украину во вторник двумя рейсами авиакомпании Ryanair.

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, на данный момент забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10 и второй на 21:55 7 июля. Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 12 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту", - сказал министр.

Кулеба отметил, что еще по четырем украинцам, находящимся в Греции, вопрос решается, а 12 граждан вернутся на Родину за счет авиакомпании.

"Одному человеку удалось нашим консулам поработать с пограничниками, чтобы ему позволили пересечь границу, потому что он направляется транзитом в другую страну ЕС. По остальным - решается... Получилось договориться, что эти 12 граждан будут возвращены в Украину за счет авиакомпании", - подчеркнул министр.

Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.