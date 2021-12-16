12 задержанных украинцев вернутся из Афин уже сегодня

Сегодня, двумя рейсами из Афин прилетят задержанные в греческом аэропорту украинцы. Из 16 человек пока вернутся только 12, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
На онлайн-брифинге он сообщил, что 12 граждан Украины, которых не впустили в Грецию в субботу, вернутся в Украину во вторник двумя рейсами авиакомпании Ryanair.
Кулеба отметил, что еще по четырем украинцам, находящимся в Греции, вопрос решается, а 12 граждан вернутся на Родину за счет авиакомпании.
Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.
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