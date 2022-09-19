12% украинцев критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных территориях – опрос

15:42 19 сентября Киев, Украина

Более 70% украинцев полагают, что жители оккупированных территорий Украины являются жертвами обстоятельств и хотят возвращения контроля Украины.





Об этом свидетельствуют результаты



Как отмечают социологи, только 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и В то же время 12% опрошенных критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине.Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии с 7 по 13 сентября включительно.Как отмечают социологи, только 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и

отмечают, что они хотят возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.

Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с россией. В то же время 73%

украинцев считают, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Кроме того, 31% респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать инициативы по привлечению к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Впрочем, большинство (58%) все-таки считают, что эти вопросы

следует перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны.