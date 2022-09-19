12% украинцев критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных территориях – опрос

Более 70% украинцев полагают, что жители оккупированных территорий Украины являются жертвами обстоятельств и хотят возвращения контроля Украины.
В то же время 12% опрошенных критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 7 по 13 сентября включительно.
Как отмечают социологи, только 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 7 по 13 сентября включительно.
Как отмечают социологи, только 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и
отмечают, что они хотят возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.
Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с россией. В то же время 73%
украинцев считают, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.
Кроме того, 31% респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать инициативы по привлечению к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Впрочем, большинство (58%) все-таки считают, что эти вопросы
следует перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны.
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