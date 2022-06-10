11 украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

16:58 10 июня Киев, Украина

Обнародован рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings, признанный популярнейшим в мире источником сравнительных данных об успешности университетов.

Согласно рейтингу, 11 высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира, сообщает Министерство образования и науки Украины.



Первую позицию среди украинских университетов в рейтинге занял Харьковский национальный университет имени Каразина. Он занял 541-550-ю позицию.



Также в рейтинг вошли Харьковский политехнический институт, КНУ им. Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт им. Игоря

Сикорского, Львовская политехника и другие.