06:39 07 июля Киев, Украина





В рамках международной “Недели белорусской культуры” 11 июля в Киеве пройдет фестиваль “День белорусского искусства”

Об этом сообщает пресс- служба Министерства культуры и информационной политики в Телеграме.



Фестиваль начнется с презентации антологии белорусской поэтической революции “БУМ-БАМ-ЛИТ” с участием переводчиков. Музыкальная программа фестиваля будет состоять из трех выступлений белорусских артистов, которые за последние годы переехали в Киев. Shuma - группа объединяющая этно, архаичные белорусские напевы и современные электронные жанры. Следующим будет играть дуэт белорусской певицы актрисы и активистки Анастасии Шпаковской (Naka) с пианистом-виртуозом Константином Горячим. Завершит фестиваль выступление группы RSP.



Также на территории фестиваля можно будет посмотреть выставку “Беларусь, что проснулась” - 25 репортажных фотографий с протестов в августе 2020-го.



Фестиваль будет проходить 11 июля на территории Киево-Могилянской академии (ул. Волошская, 8). Начало в 17:00, вход на мероприятие - свободный.