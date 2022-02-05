108 случаев преследования активистов зафиксировано в Украине в 2021году

16:26 04 Февраль Киев, Украина

Представители Центра прав человека ZMINA во время пресс-конференции в Киеве представили доклад о преследованиях активистов в Украине. В документе говорится о 108 известных случаях, почти половина из которых зафиксирована в столице.

За прошлый 2021 год в Украине задокументировано 108 случаев преследования активистов. Правозащитники фиксируют тревожную тенденцию: количество случаев давления на активистов не уменьшается – в 2020 году таких инцидентов было 101, а в 2019 году" – 83.

Чаще преследуют активистов в Киеве: почти половина всех случаев за 2021 год (50) произошла именно в столице. Одесская, Харьковская и Луганская область также стали лидерами по количеству нападений – там произошло 10, 9 и 8 случаев соответственно. Такая ситуация, по словам правозащитников, сохраняется с прошлых лет.

“Как и в прошлые годы, в 2021 чаще всего преследовали тех активистов, которые защищают права ЛГБТ (17 случаев), борются с коррупцией (16) и защищают окружающую среду (11). Но на этот раз противодействие незаконному строительству также стало самым рискованным видом активизма – 13 случаев в прошлом году", – рассказала исследовательница Центра прав человека ZMINA Анастасия Москвичева.

Представители общественного сектора чаще всего сталкиваются с попытками устрашения – 27 зафиксированных случаев. Им также часто уничтожают или повреждают имущество (24), а деятельность активистов пытаются прекратить физическими нападениями на них (20).

Как и раньше, отмечают правозащитники, в 2021 году пострадавшие не всегда могли сразу добиться открытия производств по своим заявлениям, которые полиция, вопреки законодательству, рассматривала как обращение граждан, поэтому приходилось открывать производство через суд. В то же время, даже в открытых производствах активисты часто говорили о бездействии следствия или промедлении со сбором доказательств. Среди задокументированных насильственных преступлений против общественных деятелей в суд передано два дела, в других ведется следствие.

Как говорит Москвичева, некоторые общественные деятели подвергаются системному преследованию, когда при отсутствии эффективных расследований нападений и других случаев давления, те приобретают серийный характер.

Это, в частности, происходит с киевским активистом Николаем Выговским с октября 2021 года. Тогда он нашел GPS-трекер на своем автомобиле, а позже обнаружил внутри устройство прослушивания. Активист связывает инцидент либо со своим активным участием в акции Марш за Киев , либо с адвокатской деятельностью против законопроекта , который, по его словам, препятствует реализации авторских прав архитекторов и пойдет на пользу недобросовестным застройщикам.

Тогда Выговский подал заявление в СБУ из-за незаконной слежки и вероятности покушения на активиста, но СБУ не открыла производство и передали дело в Нацполицию.

В декабре активист снова столкнулся с преследованием : неизвестные повредили замок на дверце его автомобиля, а через несколько дней кто-то затолкал кусок пенопласта в скважину входной двери в его квартиру. Последний случай , по словам Выговского, произошел вскоре после разговора со следователем по поводу его заявления по факту обнаруженных в машине устройств, когда следователь заявил, что не видит оснований в открытии производства.

Системное давление ощутил и Валерий Харчук, активист из Луганщины и руководитель "Антикоррупционного регионального фронта". За прошлый год ему шесть раз повреждали имущество. Пять раз уничтожали его автомобили: некоторые автомобили неизвестные обливали кислотой, некоторые – поджигали. Последняя попытка произведена в ноябре 2021 года. Кроме того, в сентябре неизвестные облили краской дверь квартиры, где Харчук живет с семьей. Все эти случаи активист связывает со своей антикоррупционной деятельностью.

Также Харчук рассказал, что в июле на него и еще одного активиста напал со стулом мэр Рубежного Сергей Хортов , когда они пришли к нему поговорить о закрытии специализированных школ для детей.

“ Наша организация мониторит закупки и помогает жителям города Рубежное в случаях, когда их права нарушают местные органы самоуправления. И это не нравится новым местным властям, которые отменили прямые трансляции сессий, электронный документооборот, начали присваивать бюджетные средства и прочее. Мы реагировали на это и обращались в соответствующие органы, после чего неизвестные начали портить нам жизнь ” , – рассказал Харчук и добавил, что полиция расследует эти случаи.

Некоторых активистов преследуют годами. В Харькове комьюнити-центр для ЛГБТ+ и их союзник " ПрайдХаб " систематически в течение прошлых лет становилсь объектами нападений ультраправых: те срывали правозащитные меры, выбивали окна, забрасывали дымовые шашки и распыляли газовые баллончики во время дискуссии в хабе. А в августе 2021 года неизвестный парень испортил мурал на стене " ПрайдХабу " и сделал агрессивную надпись.