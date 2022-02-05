108 случаев преследования активистов зафиксировано в Украине в 2021году

Представители Центра прав человека ZMINA во время пресс-конференции в Киеве представили доклад о преследованиях активистов в Украине. В документе говорится о 108 известных случаях, почти половина из которых зафиксирована в столице.
За прошлый 2021 год в Украине задокументировано 108 случаев преследования активистов. Правозащитники фиксируют тревожную тенденцию: количество случаев давления на активистов не уменьшается – в 2020 году таких инцидентов было 101, а в 2019 году" – 83.
Чаще преследуют активистов в Киеве: почти половина всех случаев за 2021 год (50) произошла именно в столице. Одесская, Харьковская
и Луганская область также стали лидерами по количеству нападений – там произошло 10, 9 и 8 случаев соответственно. Такая ситуация, по словам правозащитников, сохраняется с прошлых лет.
“Как и в прошлые годы, в 2021 чаще всего преследовали тех активистов, которые защищают права ЛГБТ (17 случаев), борются с коррупцией (16) и защищают окружающую среду (11). Но на этот раз противодействие незаконному строительству также стало самым рискованным видом активизма – 13 случаев в прошлом году", – рассказала исследовательница Центра прав человека ZMINA Анастасия Москвичева.
Представители общественного сектора чаще всего сталкиваются с попытками устрашения – 27 зафиксированных случаев. Им также часто уничтожают или повреждают имущество (24), а деятельность активистов пытаются прекратить физическими нападениями на них (20).
Как и раньше, отмечают правозащитники, в 2021 году пострадавшие не всегда могли сразу добиться открытия производств по своим заявлениям, которые полиция, вопреки законодательству, рассматривала как обращение граждан, поэтому приходилось открывать производство через суд. В то же время, даже в открытых производствах активисты часто говорили о бездействии следствия или промедлении со сбором доказательств. Среди задокументированных насильственных преступлений против общественных деятелей в суд передано два дела, в других ведется следствие.
Как говорит Москвичева, некоторые общественные деятели подвергаются системному преследованию, когда при отсутствии эффективных расследований нападений и других случаев давления, те приобретают серийный характер.
Это, в частности, происходит с киевским активистом Николаем Выговским с октября 2021 года. Тогда он нашел GPS-трекер на своем автомобиле, а позже обнаружил внутри устройство прослушивания. Активист связывает инцидент либо со своим активным участием в акции Марш за Киев, либо с адвокатской деятельностью против законопроекта, который, по его словам, препятствует реализации авторских прав архитекторов и пойдет на пользу недобросовестным застройщикам.
Тогда Выговский подал заявление в СБУ из-за незаконной слежки и вероятности покушения на активиста, но СБУ не открыла производство и передали дело в Нацполицию.
В декабре активист снова столкнулся с преследованием: неизвестные повредили замок на дверце его автомобиля, а через несколько дней кто-то затолкал кусок пенопласта в скважину входной двери в его квартиру. Последний случай, по словам Выговского, произошел вскоре после разговора со следователем по поводу его заявления по факту обнаруженных в машине устройств, когда следователь заявил, что не видит оснований в открытии производства.
Системное давление ощутил и Валерий Харчук, активист из Луганщины и руководитель "Антикоррупционного регионального фронта". За прошлый год ему шесть раз повреждали имущество. Пять раз уничтожали его автомобили: некоторые автомобили неизвестные обливали кислотой, некоторые – поджигали. Последняя попытка произведена в ноябре 2021 года. Кроме того, в сентябре неизвестные облили краской дверь квартиры, где Харчук живет с семьей. Все эти случаи активист связывает со своей антикоррупционной деятельностью.
Также Харчук рассказал, что в июле на него и еще одного активиста напал со стулом мэр Рубежного Сергей Хортов, когда они пришли к нему поговорить о закрытии специализированных школ для детей.
“Наша организация мониторит закупки и помогает жителям города Рубежное в случаях, когда их права нарушают местные органы самоуправления. И это не нравится новым местным властям, которые отменили прямые трансляции сессий, электронный документооборот, начали присваивать бюджетные средства и прочее. Мы реагировали на это и обращались в соответствующие органы, после чего неизвестные начали портить нам жизнь”, – рассказал Харчук и добавил, что полиция расследует эти случаи.
Некоторых активистов преследуют годами. В Харькове комьюнити-центр для ЛГБТ+ и их союзник "ПрайдХаб" систематически в течение прошлых лет становилсь объектами нападений ультраправых: те срывали правозащитные меры, выбивали окна, забрасывали дымовые шашки и распыляли газовые баллончики во время дискуссии в хабе. А в августе 2021 года неизвестный парень испортил мурал на стене "ПрайдХабу" и сделал агрессивную надпись.
Представительницы организации "Сфера", которые создали хаб, обращались в полицию, но уголовного производства тогда не начали.
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